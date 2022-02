Feestmiddag voor opgelapt ‘Willem 2.0’: debutanten maken einde aan Tilburgse horrorreeks

Arjan Swinkels, expert in horrorreek­sen: ‘Logisch dat we in 2011 degradeer­den’

Willem II is in de competitie bezig aan een verschrikkelijke (en bijna historische) serie: negen eredivisieduels op rij werden verloren. Clubicoon Arjan Swinkels is wat dramatische reeksen betreft ervaringsdeskundige, tegen wil en dank. Hij kent de valkuilen dus maar al te goed. ,,Het komt wel goed, dacht iedereen.”

22 januari