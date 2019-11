Feestvarken Koster heeft luxeproblemen bij Willem II

Damil Dankerlui en Marios Vrousai deden gisteren op volle kracht mee tijdens de groepstraining bij de nummer zes van de eredivisie en ze lijken na enkele weken blessureleed klaar voor hun rentree. De vraag is of Koster vasthoudt aan de formatie die vorige week PSV versloeg (2-1) of dat hij een plekje vrij gaat maken voor Vrousai en/of Dankerlui.

De selectie van Willem II was gisteren verre van compleet, aangezien zes spelers op pad zijn vanwege interlandverplichtingen. Pas donderdag (woensdag zijn de spelers vrij) zal de selectie weer compleet zijn. De internationals van Willem II behaalden wisselende resultaten de afgelopen dagen. Verdediger James McGarry maakte zondag zijn debuut voor het nationale team van Nieuw-Zeeland. In Vilnius verloren de Kiwi’s met 1-0. McGarry had een basisplaats en datzelfde gold voor Willem II-keeper Michael Woud. Zij konden niet voorkomen dat de Litouwers aan het eind van de eerste helft de enige treffer maakten in deze oefeninterland.

Vangelis Pavlidis had vrijdag een basisplaats bij de Grieken in hun EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Armenië. De spits van Willem II had geen aandeel in de enige treffer van de wedstrijd, van zijn ploeggenoot Dimitrios Limnios: 0-1. Pavlidis werd in de 74ste minuut gewisseld door bondscoach John van ’t Schip. Gisteravond speelde het al uitgeschakelde Griekenland nog een thuiswedstrijd tegen het al voor het EK geplaatste Finland.

Nunnely

Ché Nunnely kwam vrijdag in actie met Nederland Onder 20 tegen de leeftijdsgenoten van Tsjechië. De beul van PSV (hij scoorde vorige week twee keer namens Willem II tegen de Eindhovenaren) speelde de hele wedstrijd, die met 1-4 werd verloren. Nunnely gaf in de wedstrijd van Oranje onder 20 de assist bij de enige treffer van de Nederlanders, van Jurgen Ekkelenkamp. Morgen speelt Onder 20 nog een oefenwedstrijd, in en tegen Frankrijk.