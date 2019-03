Fernando Lewis: ‘Heerlijk om zo terug te keren in de ploeg’

Lewis moest vanwege de schorsingen van Freek Heerkens en Thomas Meissner centraal achterin spelen, niet zijn hobby. ,,Maar ik denk dat we weinig hebben weggegeven achterin. We stonden goed.”

Hij veroverde zelf de bal en sprintte vervolgens het hele veld over, om daarna koeltjes af te ronden. ,,Ik stapte op het goede moment in toen hun spits werd aangespeeld. En voor de goal kwam de spits in mij die ik vroeger was weer even in mij boven. Ik maakte het wel goed af volgens mij.”