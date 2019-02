Fernando Lewis (Willem II): ‘We waren beter dan Groningen’

Van onderschatting was zeker geen sprake, aldus Lewis. ,,We wisten dat Groningen versterkingen heeft gehaald en beter voor de dag zou komen dan voor de winterstop. We moesten na rust forceren. We kwamen direct goed uit de kleedkamer. De goal waar we recht op hadden, viel ook. Daarna lieten we na om ook de 2-2 nog te maken. Wat we in de tweede helft lieten zien, moeten we meenemen naar volgende week. We hebben laten zien dat we beter zijn dan Groningen. De vorige weken gingen de kansen er wel in bij ons, vandaag niet. Dat was het verschil.”