Feskens: ‘NAC heeft meer knokkersmentaliteit dan Willem II, vroeger was dat andersom’

Video Koster: ‘Met Sol wist je wat je had, nu is het afwachten’

18 januari Willem II-coach Adrie Koster heeft geen traan gelaten om het vertrek van Fran Sol bij zijn club. ,,Dit zagen we aankomen en zo gaat het in de voetballerij”, aldus de nuchtere Zeeuw. ,,Natuurlijk had ik liever gezien dat hij pas in de zomer was vertrokken, maar het is zoals het is.”