Feyenoord-reünie bij Willem II, Miquel Nelom kan er om lachen

Miquel Nelom maakt een relaxte indruk. Zijn grootste zorg is momenteel of hij op tijd fit is voor de thuiswedstrijd van Willem II tegen Sparta zaterdagavond. Tijdens het zo dramatisch verlopen uitduel bij ADO Den Haag (3-3) vorige week moest de 29-jarige linksback met een blessure naar de kant. Maar verder gaat het prima met de verdediger voor wie ooit een gouden toekomst leek weggelegd: toen hij nog een vaste waarde was bij Feyenoord – ook in het kam­pioensjaar speelde hij nog twaalf volledige competitieduels – en een paar jaar daarvoor twee interlands met het Nederlands elftal afwerkte.