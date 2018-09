FIFA 19: Sol absolute smaakmaker in sterke aanval Willem II

Met een gemiddelde rating van 65 heeft EA Sports de Willem II-selectie van dezelfde teambeoordeling voorzien als in FIFA 18. In totaal komt het eredivisiemoyenne uit op 67. Net als vorig jaar is Ajacied Hakim Ziyech de beste speler (82). Bij Willem II springt naast Sol ook collega-aanvallers Aras Özbiliz (73) en Donis Avdijaj (71) in het oog. De selectie bevat in totaal 16 zilveren en 8 bronzen spelers.