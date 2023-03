Foeilelijke (en tóch prachtige) goal is het hoogtepunt bij ruime oefenzege ‘reserves’ Willem II

Ongrijpba­re regisseur Meerveld en goudhaan­tje Kabangu bezorgen knokkend Willem II een perfecte week

Negen uit drie, in een paar dagen tijd opgeklommen naar de drempel van de Keuken Kampioen Divisie-top: de afgelopen week is voor Willem II niets minder dan perfect verlopen. Zo makkelijk als in de vorige twee (thuis)wedstrijden ging gisteravond het niet, maar een late goal van Elton Kabangu was genoeg om FC Dordrecht zonder punten naar huis te sturen: 1-0.