Fran Sol bedankt Willem II-supporters via emotioneel betoog: ‘Ik weet dat dit vaarwel niet voor altijd is’

Wat echter de meest in het oog springende connectie werd, was die tussen Sol en de supporters. De spits en de achterban kenden een sublieme wisselwerking. Sol is de Willem II-supporters dankbaar. ,,De fans, oh de fans. Jullie hebben me een van de gelukkigste mensen van de wereld laten voelen. Jullie hebben me door de moeilijkste momenten geholpen. Ik voelde me zo sterk door jullie steun. Mijn familie en ik hebben jullie in onze harten gesloten. De support die jullie gaven is heel bijzonder.”