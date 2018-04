Fran Sol bij Peptalk: 'Genieten van de Willem II-fans'

De kans lijkt groot dat de Spanjaard, ondanks een doorlopend contract, bij Willem II zal vertrekken. ,,Ik heb echt nog geen idee wat ik na dit seizoen ga doen. Nu wil ik nog genieten van de supporters. Ik wil ze respect geven door me elke wedstrijd voor honderd procent in te zetten." Dat lukt vooralsnog uitstekend. Sol is razend populair bij de achterban van de Tricolores. ,,Het is de droom van elke voetballer om te spelen voor Real Madrid of Barcelona", stelde hij. ,,Ik zou blij zijn als ik op dat niveau kan spelen. Dat is ook mijn droom."

Pech

Sol doorliep vrijwel de hele jeugdopleiding van Real Madrid. Het lukte hem niet om de hoofdmacht te halen. ,,Het is moeilijk om daar een oorzaak voor aan te wijzen. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik mentaal niet op het hoogste niveau kon komen. Daarnaast had ik veel pech met blessures. Tot slot heb je soms ook mensen in je omgeving die niet altijd het goede advies geven. Maar ik moet vooral kritisch naar mezelf kijken.’’

Visitekaartje

Zijn drie treffers tegen PSV onlangs (Willem II won met 5-0) zijn een fantastisch visitekaartje voor de spits, weet hij. ,,De grote teams in Nederland zijn populair in Spanje. Ik had geluk dat ik mocht spelen tegen PSV dus kon heel Spanje het zien.’’

In het programma keek Sol ook nog even terug op de periode waarin bij hem teelbalkanker werd geconstateerd. Hij werd geopereerd en is inmiddels volledig hersteld. Voetbal en plezier maken werd opeens niet meer zo belangrijk. ,,Als je gezondheidsproblemen krijgt, is het moeilijk om aan je baan te denken. Ik was vooral bezig met mijn vrouw. Zij verloor op jonge leeftijd haar vader en ik was bang dat ze opnieuw een dierbare kwijt zou raken. Ik gaf mezelf de schuld. Voetbal en plezier maken kwam op de tweede plaats.’’

Uur na uur

Hij kwam, nadat nader onderzoek uitwees dat hij niet ernstig ziek was, sterker uit die fase. ,,Als je dit soort dingen meemaakt, kijk je heel anders naar het leven. Ik neem neem het leven nu dag na dag of zelfs uur na uur. Ik denk niet teveel na over de toekomst en ik maak me nu ook minder druk."