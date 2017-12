Fran Sol gaat langjarig contract tekenen bij Willem II

Willem II-trainer Erwin van de Looi: 'Taak volbracht'

0:01 Willem II-trainer Erwin van de Looi vond het jammer dat zijn ploeg het publiek niet had kunnen verwennen in de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk. ,,Het was de derde wedstrijd in zes dagen voor ons en dat zag je terug in de tweede helft. Het was rommelig. Jammer voor het publiek, want het publiek was het beste vandaag. Maar we hebben de taak volbracht. Het doel was volgende ronde."