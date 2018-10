Fran Sol geniet van nieuw elan bij Willem II

,,Dit kan ik later toch mooi aan mijn kleinkinderen vertellen." Fran Sol vond het een hele eer om gescoord te hebben tegen alle drie de clubs uit de traditionele top drie: PSV, Ajax en Feyenoord. Met zijn doelpunt tegen Feyenoord vorig weekeinde nestelde de Spanjaard zich in een illuster gezelschap van - nu dertien - spelers die dit in Willem II-shirt voor elkaar kregen.