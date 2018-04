Fran Sol jaagt tegen NAC op clubrecord

Fran Sol gaat zondag in Breda tegen NAC op jacht naar de evenaring van een clubrecord. Een doelpunt betekent dat de Spaanse spits voor de vijfde keer op rij in een eredivisiewedstrijd scoort. Dat presteerden tot op heden alleen Rob McDonald, Samuel Armenteros en - eerder dit seizoen - Bartholomew Ogbeche.

Sol speelde tot op heden 117 competitie- en bekerwedstrijden voor Real Oviedo, CD Lugo, Real Madrid C, Villarreal en Villarreal B. In bijna de helft daarvan kwam hij tot scoren, namelijk in 54 wedstrijden. Geregeld kwam zijn naam meer dan een keer op het scorebord, want het leverde 65 doelpunten op. 21 keer was de Spanjaard verantwoordelijk voor de winnende treffer van zijn club.

Volledig scherm Bartholomew Ogbeche en Fran Sol. © pro shots

Productiefste

Ogbeche is de productiefste speler in vijf wedstrijden op rij. Hij kwam daarin tot liefst acht treffers. McDonald kwam er in 1982 tot zeven. Hij eindigde dat jaar op 21 doelpunten. Dat is de hoogste score van een speler van Willem II in de eredivisie. Hij verdiende er een transfer naar FC Groningen mee. Armenteros kwam in het seizoen 2014-2015 tot zes doelpunten in vijf opeenvolgende duels.

Sol staat nu op zes treffers in de laatste vier duels. Om Ogbeche ook qua productiviteit te evenaren zal hij dus twee keer moeten scoren tegen NAC. Dat lijkt geen simpele opgave. In de laatste acht duels in Breda hield NAC liefst zes keer een clean sheet tegen Willem II.

De serie van Rob McDonald: Willem II - FC Utrecht 3-0 (2x), Roda JC - Willem II 1-2 (1x), Willem II - AZ 2-3 (1x), Haarlem - Willem II 2-1 (1x), Willem II - NEC 2-2 (2x).

De serie van Samuel Armenteros: Heracles - Willem II 1-3 (1x), Willem II - Cambuur 1-1 (1x), Ado Den Haag - Willem II 3-2 (1x), Willem II - Excelsior 1-1 (1x), Dordrecht - Willem II 0-4 (2x).

De serie van Bartholomew Ogbeche: Willem II - Sparta 2-2 (1x), VVV - Willem II 3-3 (3x), Willem II - Heracles 3-1 (2x), Willem II - NAC 1-1 (1x), Vitesse - Willem II 2-2 (1x).