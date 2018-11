Fran Sol kan naast Demouge en Coopal komen

Als Fran Sol scoort in de thuiswedstrijd van Willem II tegen Vitesse zondag, dan evenaart hij een prestatie van Frank Demouge en Coy Koopal. Zij waren tot dusverre de enige spelers van de Tricolores die na 13 speelronden op minstens 10 doelpunten stond. Demouge deed dat in het seizoen 2008/2009 en scoorde in de eerste 13 competitiewedstrijden 11 keer, Coopal mikte 10 keer raak in de eerste 13 competitieduels van het seizoen 1960/61.

Fran Sol staat nu na 12 speelronden op negen competitietreffers. Dat is 45% van de totale productie van Willem II in de eredivisie. Alleen Abdenasser El Khayati (57%) van ADO Den Haag heeft dit seizoen een groter aandeel in de totale productie van een club.

Fran Sol maakte op 6 augustus 2016 tegen Vitesse zijn debuut in de eredivisie; Willem II verloor toen met 1-4, maar de Spaanse spits pikte wel zijn eerste eredivisiedoelpunt mee. Ook Daniel Crowley (Go Ahead Eagles - Vitesse 1-3, 26 februari 2017) en Vurnon Anita (Ajax - Vitesse 4-2, 14 augustus 2010) maakten tegen Vitesse hun eerste doelpunt in de eredivisie.

Middenvelder Pol Llonch staat met vier gele kaarten op scherp. Als hij tegen Vitesse opnieuw geel krijgt dan is hij geschorst in de volgende competitiewedstrijd (AZ-uit).

Niet wanhopen

Vitesse won slechts 1 van zijn laatste 12 uitwedstrijden in de eredivisie (W1-G4-V7), dat was op bezoek bij PEC Zwolle in september. Vitesse kan bovendien voor het eerst sinds september tot november 2009 in 3 opeenvolgende uitwedstrijden niet scoren in de Eredivisie (toen 4 op rij). Mocht Willem II een strafschop veroorzaken, dan hoeft het niet direct te wanhopen; Vitesse miste 3 van zijn laatste 4 strafschoppen in de eredivisie, inclusief de laatste twee.