Fran Sol nadert tien beste Willem II-schutters aller tijden

Sol scoorde tot dusverre 32 keer voor Willem II in de eredivisie. De spits was direct betrokken bij negen van de laatste zeventien thuisdoelpunten van Willem II in de competitie, met acht treffers en één assist. Bovendien is Sol sinds zijn debuut voor de Tricolores in de zomer van 2016 zelfs topscorer van de eredivisie.