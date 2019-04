Fran Sol neemt afscheid bij Willem II - PSV

Sol verruilde afgelopen winter Tilburg, waar hij in 88 wedstrijden 47 keer scoorde, voor het Oekraïense Kiev. Bij Dinamo was Sol in vier wedstrijden goed voor twee treffers, maar raakte hij al snel geblesseerd. Momenteel herstelt de spits van een schouderblessure.

,,Hi guys, ik hoop dat jullie me een warm ‘welcome back’ geven, want ik ben erbij tijdens de wedstrijd Willem II - PSV. Ik kijk er naar uit”, aldus Sol in een videoboodschap.