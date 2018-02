Fran Sol staat al even droog, maar maakt zich geen zorgen

Liefst zelf scoren

Ook zonder te scoren kan hij zich nuttig maken voor de ploeg, beseft Sol. ,,Ik kan ruimtes trekken voor anderen. Bijvoorbeeld door naar de hoeken te gaan met de bal en vanaf daar een voorzet te geven. Dan ben ik zelf niet op die plek om te scoren, maar dat is dan maar zo. Natuurlijk wil je als spits altijd het liefst zelf scoren. Een spits die iets anders zegt die liegt. Maar ik ben ook heel blij als een van mijn medespelers een doelpunt maakt. Dan ga ik echt niet denken dat het jammer is dat ik dat niet was. Al was het wel jammer dat tegen VVV die bal van mij niet via de paal in het doel ging, waarna B alsnog scoorde, haha. Maar we hebben dat weer met een van onze dansjes gevierd. Mooi toch?"