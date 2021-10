Fred Grim lijkt minimaal één wijziging te gaan aanbrengen bij Willem II

Het ligt voor de hand dat Derrick Köhn zondag in de uitwedstrijd bij FC Utrecht terugkeert in de basis bij Willem II als linksback. De Ghanese Duitser was geschorst tegen Fortuna Sittard en werd vervolgens gepasseerd bij het bekerduel met RKC.

Dat laatste had vooral een tactische reden, aldus Willem II-trainer Fred Grim tijdens het persmoment in aanloop naar de wedstrijd van zondag. Hij verwachtte veel aan aanvallen toe te zullen komen in Waalwijk en koos daarom opnieuw voor de eigenlijke linksbuiten Mats Köhlert als linksback.

Enige treffer

Tegen Fortuna pakte dat goed uit; Köhlert maakte zelfs de enige Tilburgse treffer bij het 1-1 gelijkspel. Op bezoek bij RKC (3-0 verlies) liep er weinig tot niets zoals Grim het vooraf in zijn hoofd had. ,,Je kunt de tegenstander goed geanalyseerd hebben, maar daar koop je niks voor als er dan opeens tien andere namen in de opstelling staan”, aldus Grim over de keuze van RKC-coach Joseph Oosting om vooral de tweede keus een kans te geven in de bekerderby.

Kansen

Snel vergeten, is het devies bij Willem II met betrekking tot de wedstrijd in Waalwijk. Aangezien er in Utrecht vermoedelijk meer verdedigd zal moeten worden, lijkt het logisch dat Köhn terugkeert in de basis. Dat zal dan vermoedelijk ten koste gaan van Max Svensson omdat Köhlert van de achterhoede naar de voorhoede zal verkassen. Grim verwacht ook dat zijn ploeg kansen gaat krijgen zondag. ,,Als FC Utrecht de aanval zoekt, wat ik verwacht, moeten wij gebruik maken van de ruimtes die we krijgen.”