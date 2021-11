Fred Grim na zeperd van Willem II: ‘We moeten ons vermannen, dat is ook een proces’

videoWillem II-trainer Fred Grim had weinig positiefs gezien bij zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Sparta, die in een 0-3 nederlaag eindigde.

,,We begonnen nog wel goed, tot we die tegentreffer kregen”, aldus de coach. ,,Daarna hebben we niet meer echt gevoetbald. Er werden veel ballen naar de verkeerde kleur gespeeld, we wonnen geen duels, anticipeerden slecht en we gaven drie goals weg op een manier waarvoor we elkaar gewaarschuwd hadden.”

Heel fragiel

Volgens Grim waren de ruime nederlagen tegen RKC en FC Utrecht zwaarder aangekomen dan gehoopt. ,,Als je nu een goal tegen krijgt, is het bij een hoop jongens heel fragiel. We moeten ons vermannen, dat is ook een proces.”

Had hij zijn ploeg misschien te veel instructies gegeven? ,,We hebben de dag voor de wedstrijd juist vrij getraind, met veel plezier. En er was een goede werkethiek afgelopen week.”

Van leren

,,Of we deze wedstrijd gauw moeten vergeten? Nou, we zullen hier wel mee aan de slag moeten. We moeten er van leren, zodat we er niet nog een keer op deze manier tegenaan lopen”, besloot de coach.

Volledig scherm Fred Grim tijdens de thuiswedstrijd van Willem II tegen Sparta, die in 0-3 eindigde. © ANP