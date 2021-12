Fred Grim: ‘Ons vizier moet nu meteen op Cambuur-thuis’

Willem II-trainer Fred Grim was uiteraard niet tevreden over de wedstrijd van zijn ploeg in de Arena. Ajax won met 5-0. Maar hij had ook wel goede dingen gezien.

,,In de eerste fase van de wedstrijd hebben we het compact en dicht kunnen houden. Als dan die eerste goal valt, vallen die andere er te snel achteraan”, aldus Grim. ,,In de rust, bij 3-0, heb ik benadrukt dat we de schade moesten beperken. De vierde bleef vervolgens lang weg, maar dan valt die vijfde weer te snel. Uiteindelijk is dit een wedstrijd die we heel snel moeten vergeten. En het vizier snel op Cambuur richten.”

Omslagpunt

Volgens Grim is hij met zijn ploeg na een slechte serie op zoek naar het omslagpunt, naar succes. En die kans acht hij tegen Cambuur groter dan tegen Ajax. ,,We hebben nu in ieder geval veel tijd om daar naartoe te werken.”