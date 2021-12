Fred Grim over duel met oude club Cambuur: ‘Vrijdag is er maar één liefde en dat is Willem II’

VideoOf perfectionist Fred Grim er slechter door slaapt nu de resultaten van zijn club Willem II al een tijd tegenvallen? De trainer draait er een beetje omheen. ,,Ik ben een trainer die er elke dag continu mee bezig is, ook in de avonden. Dat is geen enkel probleem voor mij. Het is goed voor de club.”

Hij erkent dat ‘het geen fijne situatie is nu’. ,,We willen veel meer bieden. We hebben dat te pakken gehad eerder dit seizoen, de Schwung erin gehad. Daarna is het weggeglipt. Nu moeten we met z'n allen keihard werken om dat terug te pakken.”

Vrij rustig

Grim is niet in paniek nu Willem II is afgegleden van de tweede naar de dertiende plaats op de ranglijst. ,,Ik ben vrij rustig, weet waar ik naartoe wil en welke stappen we daar voor moeten zetten. Maar liever vandaag dan morgen natuurlijk.”

Switchmomenten

De coach is al enige tijd op zoek naar het ‘omkeerpunt’. Of er dat tegen Cambuur komt? Grim: ,,Cambuur is ook een voetballende ploeg. Er zullen ruimtes en mogelijkheden ontstaan. Maar we moeten scherp zijn in de switchmomenten, de omschakelmomenten. En minder individuele fouten maken, anders wordt het heel lastig om te winnen.”

Speciaal plekje

Cambuur heeft een speciaal plekje in het hart van Fred Grim, want bij die club maakte hij zijn debuut in het profvoetbal en hij keepte er 272 wedstrijden zonder onderbreking. ,,Maar vrijdag is er maar één liefde en dat is Willem II”, benadrukt hij.

Volledig scherm Willem II-trainer Fred Grim tijdens Ajax - Willem II. © ANP