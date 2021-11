Fred Grim: ‘Roeien met de riemen... Dat klinkt wel heel negatief’

Grim begon over de periode waarin beide ploegen nog elf spelers op het veld hadden staan, in de eerste 20 minuten. ,,Toen kwamen we goed voor de dag, dwongen we kansen af, speelden we het betere voetbal.”

Maar na de rode kaart bij Heerenveen werd dat anders, zag ook de Willem II-coach. ,,We hebben moeite om dat dan kapot te spelen. Zij gaan natuurlijk compact staan. Dan moeten wij het veld groot maken, stations overslaan. Daar hebben we ook al veel aandacht aan besteed, maar we hebben er moeite mee.”

Diepe zucht

Hij slaakt een diepe zucht als hij het over de twee tegentreffers heeft, ook nog eens in de fase dat Heerenveen met een mannetje minder speelde. ,,De 2-1 valt uit een corner. Dat is gewoon slecht verdedigd. En vlak voor de 1-1 lijden we onnodig balverlies op het middenveld, als we aanvallend ingesteld staan.”

Of Grim zich zorgen maakt na een negatieve reeks met deze wedstrijd als dieptepunt? ,,Je moet wel leveren. Zoals we die tweede goal weggeven, zo'n duel moet je gewoon winnen. Anders kun je nog zo goed voetballen, maar dan verlies je 'm alsnog.”

Freek Heerkens

Willem II heeft geen wedstrijd gewonnen sinds Freek Heerkens geblesseerd raakte. Op de vraag of hij tot diens terugkeer - rond de winterstop - moet roeien met de riemen die hij heeft, zei Grim: ,,Dat vind ik wel heel heel negatief gesteld. Er zullen jongens op moeten staan. Het zou prettig zijn als ze een beetje willen opschieten wat dat betreft.”

Volledig scherm Fred Grim tijdens de uitwedstrijd bij SC Heerenveen, © ANP