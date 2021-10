Fred Grim teleurgesteld na remise Willem II: ‘Je moet jezelf wel belonen’

VideoDe teleurstelling overheerste in Tilburg na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Hoewel Willem II nog op achterstand kwam tegen de Limburgers, had trainer Fred Grim het gevoel dat er meer inzat. ,,Ik heb een aantal hele goede dingen gezien bij ons.”

,,We schoten uit de startblokken, speelden een goede eerste helft en creëerden genoeg kansen", blikt Grim terug op de wedstrijd. Die eerste helft stemde de oefenmeester in ieder geval tevreden. ,,Maar je moet jezelf wel belonen", klonk de voormalig doelman kritisch.

Frustrerend

En daar lag het probleem ook in de eerste helft voor Willem II. Kansen waren er genoeg, maar het vizier stond bij meerdere spelers niet op scherp. ,,Natuurlijk is dat frustrerend. Niet alleen voor mij, maar ook voor de spelers zelf. Ze zijn van goede wil, voeren het plan goed uit, maar die goals willen niet vallen. Dat is voor iedereen frustrerend.”

Na rust zag Grim zijn ploeg zwakker aan het werk dan in het eerste bedrijf. Willem II oogde niet helemaal wakker, iets dat Grim ook opviel. ,,We komen niet lekker uit de kleedkamer, niet goed genoeg gefocust. We geven een goal weg... Ja, daar word je niet vrolijk van", doelt Grim op de 1-0 van Fortuna na 54 minuten.

Positieve punten

Teleurstelling of niet: al met al was een gelijkspel misschien wel terecht, zo oordeelde Grim. De trainer van Willem II zag genoeg positieve punten waarop verder geborduurd kan worden. ,,Het spel dat we speelden voor rust en na de tegengoal stemt me tevreden. De combinaties, de diepte die we in het spel hadden. De patronen worden steeds beter zichtbaar. Ik heb een aantal hele goede dingen gezien bij ons.”

Volledig scherm Willem II-trainer Fred Grim © ANP