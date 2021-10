Fred Grim: ‘Voetballend deden wij goed mee tegen FC Utrecht’

Hij had in ieder geval een veel strijdbaardere ploeg gezien dan afgelopen donderdag in het bekerduel met RKC (3-0 verlies). ,,Voetballend deden wij ook goed mee, waren wij niet echt de mindere. Alleen valt er wel heel veel in bij hen; dat heeft natuurlijk ook met kwaliteit te maken.”

Op de paal

Grim had het nog weleens willen zien als de pegel van Derrick Köhn niet op de paal was gegaan, maar binnen was gevallen. ,,Dan was het 2-2 geweest, hadden wij een extra boost gekregen. Nu valt de 3-1 even later via de binnenkant paal.”

Geen grote druk

De coach voelt na de mindere oktobermaand van Willem II zonder zeges geen grote druk op de thuiswedstrijd tegen Sparta liggen. ,,Die willen we winnen, maar dat geldt voor alle wedstrijden. In eigen huis moeten we er in ieder geval alles aan doen om de drie punten weer eens binnen te halen.”

Volledig scherm Willem II-trainer Fred Grim bij de spelersbus. © Pro Shots / Toin Damen