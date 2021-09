Fred Grim: ‘We hebben echt even pech met blessures bij Willlem II’

Aan de ene kant zit Willem II-trainer Fred Grim niet te wachten op de interlandbreak die volgt na de uitwedstrijd tegen Heracles zaterdag. Want zijn ploeg zit in een flow. Maar de twee weken zonder wedstrijd bieden wel de gelegenheid om de ziekenboeg te verkleinen.

Want het is de laatste weken behoorlijk raak voor wat betreft blessures bij de Tricolores. Keeper Robbin Ruiter en de verdedigers Wesley Spieringhs, Leeroy Owusu, Godfried Roemeratoe en Freek Heerkens konden niet meedoen tegen PSV of vielen tijdens dat duel uit met een kwetsuur.

Blindedarm

,,En het is vooral pech”, stelt Grim vast. ,,Als het om spierblessures gaat, dan zou je kunnen kijken of je iets niet goed doet tijdens de training. Maar dat is het niet.” Bij Owusu gaat het om een blindedarm-operatie, Spieringhs en Roemeratoe raakten geblesseerd tijdens een training en Heerkens kwam verkeerd neer in het duel met PSV.

Extern

Ruiter en Spieringhs revalideren inmiddels extern en Grim verwacht dat ook Heerkens buiten de club aan z'n herstel gaat werken. ,,We zijn er met onze medische staf niet op ingericht om veel tijd en aandacht te besteden aan langdurig geblesseerden”, aldus de coach. ,,Dus dan kun je kijken waar dat wel te halen is, voor elke speler op een plek waar ze expertise hebben die nodig is voor die betreffende blessure.”

Heracles

Voor de uitwedstrijd tegen Heracles (zaterdag, 20.00 uur) zijn Spieringhs, Heerkens en Ruiter zeker niet beschikbaar. Roemeratoe en Owusu zijn vraagtekens. Grim denkt daar vrijdag na de training duidelijkheid over te hebben.