Freek Heerkens grapt: ‘Ik ben kandidaat voor elke positie’

Maar de trainer maakte vrijdag in de oefenwedstrijd tegen PSV (1-1) geen gebruik van Heerkens op die plek. Bij het eerste fluitsignaal stond Miquel Nelom centraal achterin met Sebastian Holmen. Nelom speelde geen gelukkige wedstrijd en moest al voor rust met een lichte blessure naar de kant. Jordens Peters kwam hem vervangen, maar ook de Berlicummer haalde het einde van de wedstrijd niet. In de 70ste minuut ging ook hij met lichte klachten voortijdig douchen. Jop van den Avert nam zijn positie over.

Heerkens was direct na de rust als invaller in het veld gekomen en ging als rechtsback spelen. Maar na afloop beweerde hij wel degelijk ook een van de kandidaten te zijn om de plek van Peters in te nemen tegen SC Heerenveen. ,,Ik ben overal kandidaat voor”, grapte de Heeswijker. ,,De trainer neemt dat wel mee in de overwegingen.”

Over het gelijkspel tegen PSV was Heerkens tevreden. Of hij in zijn achterhoofd al bezig is met de eerste Europese wedstrijd? ,,Nee, we spelen eerst Heerenveen-uit. Laten we ons daar maar op richten.”

