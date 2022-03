Freek Heerkens is stellig: ‘Het was 100 procent een penalty’

,,Honderd procent penalty”, aldus Heerkens ook nadat hij de beelden van het moment na de wedstrijd heeft gezien. ,,En grote kans dat we dan met 3-1 de rust in gaan. Maar hij draait 'm terug.” Onterecht dus, volgens de aanvoerder. ,,Als er zoveel discussie is en de penalty is gegeven, dan moet je er als VAR je vingers niet aan branden. Die bal komt voor mijn linker en ik wil uithalen op anderhalve meter voor het doel. Hij steekt zijn been uit om mij te hinderen en doordat hij mij aanraakt, raak ik die bal niet. Hoe ik neer ga, daar kun je iets van vinden. Maar je moet kijken naar de aard van de overtreding.”

Scheidsrechter

Extra zuur

Heerkens had in de slotfase niet meer het gevoel dat de gelijkmaker nog zou vallen. ,,We riepen bij die corner nog tegen elkaar: ‘vrouwen en kinderen eerst’. Maar hij valt toch. Extra zuur voor de fans ook; de sfeer in het stadion was als vanouds. Uiteindelijk kan het een belangrijk puntje zijn, daar moeten we ons aan vasthouden. En ik ben er van overtuigd dat we nog meer punten gaan pakken.”