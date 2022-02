Freek Heerkens na weer een nederlaag: ‘Niet blijven hangen in de lelijke statistieken’

Willem II Onder 21 grijpt laatste strohalm en promoveert naar hoogste niveau

Willem II Onder 21 is er toch nog in geslaagd promotie naar het hoogste niveau van de beloftencompetities af te dwingen. De ploeg van Bruno Andrade en Bram van de Vinne liet de eerste twee mogelijkheden daarop onbenut, maar greep zaterdagmiddag in Doetinchem wel de laatste strohalm.

19:17