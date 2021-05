Freek Heerkens schuldbewust: ‘Ons strijdplan werkte tegen PSV, tot ik die fout maakte..’

Enorm jammer

Niet tandeloos

Rekenen

Willem II - PSV was de laatste wedstrijd van de 32ste speelronde. Of Heerkens de wedstrijden van de concurrenten een beetje had gevolgd? ,,Natuurlijk kijk je daar naar. En naar het programma van die andere clubs. En dan kun je heel veel rekenen. Vóór onze wedstrijd vandaag wisten we dat we in Den Haag moesten winnen komende donderdag. En dat is nu nog steeds zo. We moeten zorgen dat er donderdag drie punten mee in de bus terug naar Tilburg gaan. Je kunt er lang over lullen, maar je moet de klus gewoon klaren. Ook tegen Fortuna. Ik ben er van overtuigd dat dat kan. Waarop ik dat baseer? We staan nog steeds boven de streep en we hebben een hartstikke goed elftal.”