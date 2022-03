Freek Heerkens: ‘Waar Willem II-fans zich nog aan kunnen vasthouden? Weinig...’

Na een tumultueuze eerste helf leek alles nog mogelijk. ,,Maar vervlolgens geven we 25, 30 minuten niet thuis”, aldus de verdediger die dit keer als middenvelder speelde. ,,Vanwege ziekte, blessures en een schorsing zaten we niet ruim in de middenvelders. En achterin gaf de trainer er de voorkeur aan om een linkspoot en een rechtspoot centraal te laten spelen. Daarom werd voor deze oplossing gekozen.”

Erg matig

Wat er mis ging? Heerkens: ,,Wij brengen te weinig, zo simpel is het. En aan de bal was het heel erg matig. En in de zestien waren we niet doortastend.” Degradatie lijkt nu onafwendbaar. ,,We hebben een cruciale reeks achter de rug waarin we ons een goede uitgangspositie hadden kunnen verschaffen. Nu volgt weer een cruciale reeks, tegen clubs uit het linkerrijtje. Daarin moeten we proberen de as dicht te houden en voorin proberen te prikken. Ik geef het nog niet op in ieder geval.