Frenkie de Jong gunt Willem II alles, maar niet als hij zelf kan winnen

‘Voor Isak zou Ajax een mooi tussensta­ti­on kunnen zijn’

3 mei Alexander Isak kan zijn naam definitief vestigen in de bekerfinale. Stefan Pettersson, de man van de honderd goals voor Ajax, voormalig zaakwaarnemer en nu betrokken in de begeleidingsstaf van het nationale team van Zweden, vindt dat hij zich het beste in de eredivisie door kan ontwikkelen.