Frenkie de Jong: ‘Jammer dat Willem II het geld voor mij moet delen met RKC’

Frenkie de Jong is dolblij dat de deal tussen Ajax en Barcelona zijn oude club Willem II ‘nog wat geld oplevert’. ,,Ik had me geen betere jeugd kunnen wensen. Ik ben er geweldig behandeld en heb er een heel mooie tijd gehad.”

Met Ajax keert de 21-jarige middenvelder uit Arkel zaterdagavond nog één keer terug naar het Koning Willem II Stadion waar hij verspreid over twee wedstrijden welgeteld 42 minuten het shirt van Willem II droeg in een competitiewedstrijd. Elke speelminuut leverde de Tilburgse club omgerekend ruim twee ton op.

Van de bedragen die in de voetbalwereld omgaan, kijkt De Jong al een tijdje niet meer op. ,,Ik gun het Willem II van harte dat ze nog wat geld voor me hebben gekregen. Het is wel jammer dat ze het moeten delen met RKC. Ik had liever gezien dat het helemaal voor Willem II was.”

Samengaan opleidingen

Met de Waalwijkse club, die ook nog eens bijna 5 miljoen euro tegemoet kan zien, heeft De Jong ‘niks extra’s’. ,,Ik begon in jeugd Willem II. Daar trainden we ook toen de beide opleidingen samengingen. Er was al snel een overeenkomst met Willem II dat ik daar naartoe zou gaan in plaats van naar RKC als er een definitieve keuze gemaakt moest worden.”