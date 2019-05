Frustratie bij Peters na wissel in grootste wedstrijd van zijn leven: ‘Zag het absoluut niet aankomen’

De twee bijzondere bekerwin­sten van Willem II

5 mei Willem II won twee keer in zijn historie de KNVB-beker. Beide keren waren er bijzondere omstandigheden. De eerste triomf kwam tot stand in de Tweede Wereldoorlog bij een toernooi waar ruim zevenhonderd clubs aan meededen. Willem II won de beker ook in het seizoen met de barre winter van 1963. De meeste duels werden in mei en juni afgewerkt. Er was één constante: Naud van der Ven sr. was bij beide gewonnen bekerfinales betrokken.