Frustratie, irritatie en een beetje acceptatie: Willem II pakt punt in Twentse snelkookpan

Jordens Peters aan de slag als algemeen directeur Roda JC

5 oktober Bij Willem II was er in de organisatie geen plek voor Jordens Peters, maar bij Roda JC ligt dat anders. De ex-verdediger (34) gaat in Kerkrade aan de slag als algemeen directeur. Naar verluidt wordt hij woensdagmiddag gepresenteerd in het Parkstad Limburg Stadion.