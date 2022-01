Furieuze Köhlert is klaar met slappe hap bij Willem II: ‘Er moeten nu echt heel veel dingen veranderen’

Zijn onderlip trilt, zijn ogen spuwen vuur en zijn woorden volgen elkaar in razend tempo op. Het lijkt erop alsof hij het liefst de hele mixed zone van het MAC3PARK Stadion kort en klein zou willen slaan, of een enorme scheldkanonnade los zou willen laten. Maar Mats Köhlert doet kort na de 2-0 nederlaag van Willem II bij PEC Zwolle zijn best om zich in te houden, dat is wel duidelijk.