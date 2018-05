Geëmotioneerde Sol mag alleen zijn onderbroek aanhouden

Al voor de wedstrijd dartelden plukjes jeugdige supporters rond met bordjes met daarop de tekst 'Sol mag ik je shirt?'. Daar gaf een zichtbaar geëmotioneerde Sol direct na het laatste fluitsignaal gretig gehoor aan. En dus sjokte Sol even later met ontbloot bovenlijf door de catacomben van het Koning Willem II Stadion, op weg naar de kleedkamer. Eenmaal gehuld in een vers tenue stond hij direct de toegestroomde pers te woord.

De bijzondere actie zegt veel, zo niet alles over de innige band tussen Sol en de supporters van Willem II. Die is dit seizoen alleen nog maar sterker geworden, nadat bij de Spaanse spits een tumor in zijn teelbal werd geconstateerd. Dankzij de hartstochtelijke steun van de aanhang groeiden de supporters en Sol nog dichter naar elkaar toe. De aanvalsleider betaalde die onvoorwaardelijke liefde terug in doelpunten, zestien in totaal.

Horizon verbreden

Sol heeft nog een doorlopend contract bij de Tilburgers, maar de kans is levensgroot dat de spits deze zomer zijn horizon gaat verbreden. ,,Het is voor mij wel duidelijk wat voor stap ik nu moet zetten", zei Sol eerder al tegen het Brabants Dagblad. ,,Een club die daaraan voldoet is er nog niet. Het is nu dus nog niet duidelijk of, en zo ja, naar welke club ik ga en wanneer. Ik voel me voorlopig heel gelukkig bij Willem II."