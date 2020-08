Geen fans tot groepsfase, staat er in het protocol

Het was al wat langer bekend. Maar Willem II heeft het sinds een paar dagen ook zwart op wit. Bij de wedstrijden in de Europa League zijn er voorlopig tot de groepsfase geen fans welkom, is er te lezen in het protocol van de UEFA.

Algemeen directeur Martin van Geel trok er een avond voor uit om het protocol door te lezen. ,,Veel strenger nog dan dat voor wedstrijden in de eredivisie", zei hij. Dat blijkt ook wel. Zijn er op 17 september geen fans welkom, of Willem II nou thuis of uit speelt, drie dagen later speelt de Tilburgse club voor een gelimiteerd publiek tegen Heracles.

Mocht Willem II ergens in een leeg stadion de play-offs halen om een plek in de groepsfase, dan is er drie dagen na die ‘finale’ wel publiek welkom bij het competitieduel met Feyenoord. De UEFA voert, behalve dat het een corona-maatregel is, ook sportieve gronden aan voor duels zonder publiek. Omdat het maar een wedstrijd betreft wordt het thuisvoordeel door de maatregel vrijwel opgeheven.

Dat er geen publiek bij aanwezig kan zijn, maakt de rentree in Europa voor Willem II een stuk minder aantrekkelijk. Stel dat er op 31 augustus een thuiswedstrijd uit de bus komt, dan zal de Tilburgse club zich er over moeten buigen hoe het fans uit de buurt van het stadion kan houden. Op die dag wordt ook meteen bekend wie Willem II in een eventueel derde ronde treft en of de club dan uit of thuis speelt.