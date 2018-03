Geen fijne statistieken voor Willem II

'Zij kregen maar een paar kansen, maar wij kregen er geen'

3 maart Willem II verloor met 2-0 bij Heerenveen, maar het vertoonde spel was misschien nog zorgwekkender dan de uitslag. ,,Het idee was er wel, maar de uitvoering was slecht", verklaarde een duidelijk gefrustreerde Willem II-coach Erwin van de Looi tegenover FOX.