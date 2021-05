Geen rancune bij Petrovic: ‘Heb een goede fles rode wijn opengetrokken met Mathijsen en Van Geel’

Door Max van der Put



Twee keer zat Zeljko Petrovic afgelopen week om de tafel met de Willem II-directeuren Joris Mathijsen en Martin van Geel, om te praten over een mogelijk langer verblijf bij Willem II. Afgelopen donderdag voor het eerst, maandagavond nog een keer, bij de trainer thuis in Vught. ,,Toen op een gegeven moment duidelijk werd dat we er niet uitkwamen, heb ik een goede fles rode wijn opengetrokken en hebben we nog een hele tijd zitten praten, over van alles”, aldus Petrovic.