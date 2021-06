Geen spoortje twijfel bij Willem II en Grim: ‘Deze club past perfect bij mij’

,,Twee weekjes naar Portugal.” Zijn presentatie in het Koning Willem II Stadion is net begonnen, als Fred Grim in vier woorden zijn vakantie samenvat. Om daar - haast verontschuldigend - aan toe te voegen: ,,Het klinkt misschien raar, maar ik had het écht nodig.” Alsof hij moet verantwoorden waarom hij in de eredivisie-loze periode even de zon opzocht. ,,Normaal gesproken hoef ik er ook niet zo nodig tussenuit, maar dit keer wel. Afgelopen seizoen heeft er best wel in gehakt.”