Geen topweekeinde voor Duitse keepers Wellenreuther en Blaswich

VIDEO Freek Heerkens: ‘Nadeel voor mij dat ik multifunc­ti­o­neel ben’

3 augustus Freek Heerkens fungeerde vrijdagavond in Zwolle tegen wil en dank als linksback bij Willem II, dat met 1-3 won van PEC. ,,Het is een nadeel voor mij dat ik multifunctioneel ben. De trainer is daar juist blij mee.”