Géén Willem II-functie voor clubicoon Peters: ‘Mijn ambities en de mogelijkheden bij de club zijn geen goede match’

Jordens Peters krijgt voorlopig géén officiële functie in de organisatie van Willem II. Dat is de uitkomst van ‘meerdere gesprekken’ met de ex-aanvoerder. ,,Willem II kan Peters momenteel niet de functie en het toekomstperspectief bieden die passen bij de ambities van de oud-speler en de huidige indeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de club", zo klinkt het.

De nu 34-jarige Peters kwam in 2012 van FC Den Bosch naar Willem II, waar hij in negen seizoenen uitgroeide tot aanvoerder en clubicoon. Nadat de centrumverdediger afgelopen zomer bekendmaakte te stoppen, leek het dan ook logisch dat hij behouden zou blijven voor de club. De Berlicummer liet zelf ook weten dat wel te zien zitten, al wist hij nog niet exact in wat voor functie hij door zou willen. Beide partijen gingen daarover in gesprek, maar dat heeft dus niet geleid tot een functie voor Peters.

,,We hebben tijd en energie gestoken om te bezien wat op dit moment het beste voor de club en mijzelf is", aldus de ex-verdediger via de officiële kanalen. ,,De conclusie die we moeten trekken is dat mijn ambities en de mogelijkheden die er momenteel bij Willem II zijn geen goede match zijn. Daarom hoop ik elders aan de slag te gaan waar ik al mijn persoonlijke ambities kan nastreven. Het is erg prettig te weten dat Willem II me altijd met open armen zal blijven ontvangen.”

Want dat laatste wil Martin van Geel benadrukken. ,,Wij hebben goede, respectvolle gesprekken gevoerd. Het is ons uitgangspunt geweest om hem voor onze mooie club te behouden", aldus de algemeen directeur. ,,We hebben echter uiteindelijk gezamenlijk geconcludeerd dat wij hem momenteel niet de uitdaging kunnen bieden waarnaar hij op zoek is. Jordens zal daarom bij een andere organisatie dan Willem II zijn carrière na het voetbal beginnen op te bouwen. In de toekomst blijft de deur voor Jordens altijd open om een terugkeer naar Willem II wellicht alsnog mogelijk te maken.”