Geen wonder van Willem II in restant tegen NAC

Wat niet hielp voor Willem II: spits Jeredy Hilterman, die zondag pas een paar minuten als invaller (voor Michael de Leeuw) op het veld stond toen de wedstrijd definitief werd gestaakt, stond nu niet in de opstelling van Willem II. Geblesseerd? Nee, de spits is opgeroepen voor het nationale team van Suriname. Voor hem in de plaats was Jeremy Bokila deze dinsdagochtend in de spits geposteerd. Dit telde dan weer niet als officiële wissel, vanwege de reden van de absentie van Hilterman.

Willem II-trainer Reinier Robbemond behield dus zijn drie resterende wisselmogelijkheden en drie wisselmomenten, voor wat het waard was voor dat ruime half uur. Overigens zal Hilterman dus ook in de thuiswedstrijd tegen MVV ontbreken vrijdag.

Veel overtredingen

NAC-trainer Peter Hyballa had zijn elftal intact gelaten en vertrouwde erop dat dezelfde elf het klusje wel zouden klaren in Tilburg. Dat bleek ook het geval. NAC ontregelde het spel van Willem II door veel overtredingen op het middenveld, de Tricolores kwamen in eerste instantie weinig bij het vijandelijke doel in de buurt.

Maar de eerste kans was wel raak. Thijs Oosting stond net geen buitenspel toen hij de 1-3 binnenkopte in de 64ste minuut. Kon het dan toch nog?

Volledig scherm Heel even gloort er hoop na de 1-3. © Marcel van Dorst - EYE4images

Robbemond wees scheidsrechter Van de Graaf er met regelmaat op dat de Bredanaars wel erg veel tijd namen voor vrije trappen, doeltrappen en corners. Maar NAC was ook wakker geschud, zocht nu ook de aanval en werd daar tien minuten na de Tilburgse treffer voor beloond. Een aanval door het hart van de Willem II-defensie leverde de 1-4 van Patriot Sejdiu op.

De thuisploeg probeerde het vervolgens nog wel, Robbemond bracht Max Svensson en Runar Thor Sigurgeirsson voor Schouten en Van Berkel, maar de hoop op een stunt was natuurlijk wel grotendeels vervlogen.In de slotfase waren de bezoekers dichter bij een vijfde treffer dan de Tilburgers bij een tweede. Willem II - NAC in seizoen 2023-’24 eindigde in 1-4.

Zodat nu duidelijk is wat zich zondag al aankondigde: Willem II heeft vijf punten uit z’n eerste vier competitiewedstrijden in de KKD en is terug te vinden op de dertiende plek. Teleurstellend, maar het seizoen duurt nog lang. Maar de manier waarop Willem II zich tot dusverre heeft gepresenteerd, biedt niet heel veel hoop op heel veel verbetering.

Supporters lieten maandagavond via spandoeken bij het stadion al blijken dat ze dat de beleidsmakers ernstig kwalijk nemen dat hun club zo is afgegleden, met teksten als ‘Met Van Geel, Jacobs en Robbemond aan het roer, bereiken wij geen ene moer’ en - niet helemaal goed rijmend - ‘RVC incapabel zooitje, door jullie legt Willem II het loodje’ en ‘Van Europa League naar KKD, trek jullie conclusie en neem je rotzooi mee’. Vrijwel alle geledingen kregen dus een veeg uit de pan, om maar aan te geven hoe groot de ellende is bij de Tilburgse profclub.

De rust zal niet snel terugkeren, maar een thuisoverwinning op MVV vrijdagavond (21.00 uur) zal de gemoederen vermoedelijk al wel enigszins tot bedaren brengen. Maar als dat niet lukt, wat gaat er dan gebeuren?

Hoe dan ook, het is te hopen dat ook de harde kern-supporters meer hun verstand gebruiken dan de fakkelgooier die voor de definitieve staking zorgde zondag.

bekijk belangrijke updates Roy Kuijpers wordt vervangen door Mostapha Rached Zeven minuten extra tijd! Het klinkt misschien raar, maar er komen liefst zeven minuten bij. Deels zijn dat minuten van zondag, toen het spel natuurlijk even stil werd gelegd vanwege het vuurwerk. Pas na een paar minuten werd er definitief gestaakt. Gele kaart voor Jeremy Bokila Erik Schouten wordt vervangen door Rúnar Thór Sigurgeirsson Niels van Berkel wordt vervangen door Max Svensson Bokila gaat op de bon en dat is terecht. De Willem II-aanvaller loopt onnodig door op verdediger Jan Van den Bergh. Geel. 1-5 dichterbij dan de 2-4 NAC lijkt nog echt voor een vijfde treffer te willen gaan. Haugen omspeelt de keeper, maar krijgt de bal vervolgens niet lekker mee. Uiteindelijk wordt de bal geblokt en kan Smits de bal opvangen. Patriot Sejdiu wordt vervangen door Rowan Besselink 1-4! 1-4. En dat kon eigenlijk niet uitblijven. Het is Patriot Sejdiu die na een prima combinatie van dichtbij binnenschiet. De wedstrijd lijkt nu toch echt beslist in het voordeel van NAC. 73. 1-4 Sejdiu na een prima een-tweetje met Haugen. Linkspoot rondt met een laag geplaatste schuiver zeer beheerst af. En weg zijn de zorgen. #NACpraat — Yadran Blanco (@yadranblanco) September 5, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Martin Koscelnik wordt vervangen door Boyd Lucassen Weer een grote kans voor NAC. Dit keer is het Sejdiu die na een mooie aanval kan uithalen, maar hij mikt de bal net naast het doel van Willem II-doelman Smits. Bijna 1-4 Bijna was het daar alsnog beslist, maar NAC raakt de lat. Na een vrije trap is het Haugen die de bal tegen het aluminium kopt. Schot van Willem II over De Tilburgers geloven er zichtbaar weer in. Een schot van afstand gaat hoog over. Ondertussen roept Van der Graaf wat spelers van beide ploegen bij elkaar. 1-3! Wordt het dan toch spannend in Tilburg? De eerste kans van Willem II is raak. Oosting scoort. NAC moet dus oppassen. 64. 1-3, rake kopstoot Oosting. #NACpraat #NAC — Yadran Blanco (@yadranblanco) September 5, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 1-3 GOAL van Thijs Oosting! Van een heuse stormloop van Willem II is nog geen sprake. Bokila werd net in de diepte gestuurd, maar NAC-doelman Kortsmit was op zijn post. Vooralsnog geen grote kansen in Tilburg. Vliegtuigje boven het stadion Het zal veel mensen zijn ontgaan, maar er cirkelt een 'Anti Tilburg-vliegtuigje' boven de stad. Het betreft een ludieke stunt van een NAC-fan. ,,,,Een mooie stunt én zetje in de rug voor onze spelers.” Lees hier meer Het 'Anti Tilburg'-vliegtuig op weg naar Tilburg. © BD Gele kaart voor Cuco Martina De bal rolt! Het valt direct op dat alles en iedereen duidelijk te horen is. Van de doelmannen tot de trainers langs de lijn. Jeredy Hilterman wordt vervangen door Jeremy Bokila

Statistieken Opstelling

