Geen zorgen, wel woede bij waarschuwende Llonch: ‘Dit is absoluut onacceptabel’

Áls Willem II gaat rouleren in de beker, is Kampetsis klaar voor zijn ‘basiskans’

Het is nog zeer de vraag of Willem II-trainer Fred Grim in het bekerduel met RKC Waalwijk van morgenavond (aftrap om 21.00 uur) veel ‘reserves’ een kans gaat geven vanaf de aftrap. Maar als de coach daar inderdaad voor besluit te kiezen, dan is Argyris Kampetsis er klaar voor.

27 oktober