Gelegenheidsaanvoerder Anita looft Isak: ‘Hij is nog jong, maar laat het nu al zien’

Willem II kwam vlak voor rust op voorsprong via de Zweed. ,,We weten dat we sterk zijn vanuit de counter. In de tweede helft waren we dat ook weer.” De Tilburgers liepen uit naar 0-3. ,,Maar we zakten te ver in Daardoor kregen zij te veel ruimte aan de zijkant en daar zijn ze gevaarlijk”, doelde Anita op het feit dat Heracles terugkwam tot 2-3.

Isak was bij alle vier de Tilburgse treffers betrokken. Bij de laatste goal was het 19-jarige talent aangever. ,,Als wij de bal in bezit hebben weten we dat we voorin heel veel klasse hebben. Dat hebben we laten zien.” Over Isak: ,,In trainingen zie je al dat hij heel veel kwaliteiten heeft. Hij is nog jong, maar hij laat het nu al zien.”