Gery Vink is er bijna uit met Willem II: 'Positief gevoel'

De man die in november zijn contract bij de opleiding van Ajax inleverde denkt dat er bij Willem II heel wat te winnen is. ,,Met minimale middelen, maar een goede filosofie kunnen bij de club iets moois neerzetten", zei hij. ,,Er is niet zoveel nodig om succesvol te zijn. Of ik voldoende complementair ben aan Adrie Koster, is pas achteraf vast te stellen. Het is belangrijkste is dat je spelers beter kunt maken en een elftal lekker fris laat voetballen."