Gery Vink: ‘Twee keer bijna een punt is toch helemaal niets’

VideoWeer was het nét niet voor Gery Vink als hoofdtrainer van Willem II. Eerder dit seizoen had hij de leiding tijdens de uitwedstrijd bij Ajax nadat Adrie Koster was ontslagen en zaterdagavond verving Vink de door rugklachten gevelde Zeljko Petrovic. Beide keren werd het net niet voor de Tricolores onder Vink.

Op bezoek bij Ajax stond het tien minuten voor tijd nog 1-1; in de slotfase pakten de Amsterdammers toen toch nog de winst (3-1). En in Utrecht joeg Willem II zaterdag in de slotfase op de gelijkmaker, die niet meer wilde vallen (3-2). ,,Twee keer bijna een punt is toch helemaal niets”, was Vink streng na het duel in de Domstad. ,,Maar het is wel zuur. Vorig seizoen sleepten we dit soort wedstrijden binnen, nu niet.”

Prullenbak

Volgens Vink gaf zijn ploeg de tegentreffers in Utrecht te makkelijk weg. ,,Zeker die eerste, na drie en een halve minuut al... Op een manier die we vooraf hadden doorgesproken. Dan kun je dus je hele voorbereiding in de prullenbak gooien. Maar daarna hebben we ons goed herpakt.”

Pijnlijk

Vink zag zijn ploeg in de eerste helft te weinig afdwingen in aanvallend opzicht. ,,Maar er was ook niet heel veel aan de hand. Met 1-0 was het een overkomelijk geheel. Maar als je dan in blessuretijd van de eerste helft dan toch de 2-0 tegen krijgt, dat is zeer pijnlijk. Dat zie je dan ook terug in de kleedkamer. Maar ik moet de jongens wel een compliment geven voor hetgeen zij in de tweede helft konden opbrengen.”

Zuur

Hij vond dat FC Utrecht na de 2-1 niet meer in de wedstrijd was. ,,En dan moet je professioneel zijn, heel solide verdedigen. Dat hebben we niet gedaan en zo krijgen we een 3-1 tegen die niet mag vallen. Daarna recht je weer je rug, maak je 3-2. En dan moet de bal nog een keer goed vallen. De scheids zat toen ook even niet mee. Dat heb je dan net even nodig, maar dat gebeurt dan niet. Ik had Zeljko graag die punten gegeven, of tenminste een punt. Maar dat is net niet gelukt en dat is zuur.”

Volledig scherm Gery Vink tijdens FC Utrecht - Willem II, waarin hij de zieke Zeljko Petrovic verving als hoofdcoach van de Tilburgers. © Pro Shots / Ron Baltus