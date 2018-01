Giliano Wijnaldum op weg naar Willem II

Voormalig Willem II-speler Ligeon op proef bij PEC Zwolle

2 januari Ruben Ligeon is de verrassende naam in de selectie van PEC Zwolle voor het trainingskamp in Spanje. De voormalig vleugelverdediger van onder meer Willem II zit zonder club en de proefspeler gaat bij PEC proberen een contract af te dwingen.