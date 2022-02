Glijdend en strijdend Willem II laat stuntpunt glippen: ‘Ik dacht: misschien wordt het wel zo’n avond....’

Terwijl de spelers van Willem II zaterdagavond in de stromende regen een voorzichtig ererondje liepen langs de eindelijk weer volledig gevulde tribunes, klonk uit de speakers de stem van zanger Dermot Kennedy. ,,Better days are coming”, zo beloofde hij het thuispubliek. Het was geen toeval dat de dj juist een nummer met die tekst had opgezet. De uitslag tegen Ajax was precies hetzelfde als op Het Kasteel, maar de nasmaak was stukken beter. Er viel aan Tilburgse zijde weer wat hoop en trots te bespeuren.