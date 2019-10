Glunderde Nunnely geselecteerd voor Jong Oranje : ‘Ik ben trots en blij’

,,Natruurlijk is het heel mooi dat ik geselecteerd ben”, vertelt hij voor de camera. Ik ben er trots op en heel blij mee. Ik kreeg een mail dat ik erbij zat en nu hoop ik natuurlijk ook in de definitieve selectie te komen.” Het komt voor de aanvaller niet helemaal als een verassing. ,,Als je in de onder 20 van Nederland speelt ben je in beeld. Het is dan wachten tot jongens de stap maken naar het grote Oranje. Dat is nu met Stengs gebeurt.

Nunnely komt nu in een rijtje met spelers als Boadu, De Wit en Gakpo. Hij wijdt het aan zijn inzet. ,,Je werkt hard en speelt goed in de eredivisie. In die competitie wordt je al snel sterker en slimmer. Ik heb dit seizoen ook veel minuten in mijn benen. Daarom voel ik me veel fitter.” De buitenspeler geniet van bekeravonden als deze in Den Haag. ,,De fans zijn lekker fanatiek. Het is anders dan in een stadion. Ik vindt dat Quick het goed gedaan heeft. Daar verdienen ze de complimenten voor”, vertelt Nunnely met een dikke jas aan. Dat is nodig ook. ,,Het wordt steeds kouder. Ik voetbal liever lekker in de warmte, maar het hoort erbij. Goed inpakken dan maar”, besluit de aanvaller.